Григор Димитров свърши силите и изпусна аржентинец в Синсинати

Григор Димитров бе само на два гейма от първа победа в Синсинати след 5 години.

Най-добрият български тенисист в историята водеше 4:1 в третия сет срещу Себастиан Баес, но загуби 6:1, 3:6, 4:6. Две двойни грешки доведоха до връщане на пробива, а после бившият №3 в света просто свърши силите и трудно се движеше по корта. От това се възползва аржентинецът, който в момента е 53-и в ранглистата.

Точно на турнира в щата Охайо в САЩ Димитров спечели единствената си титла от "Мастърс 1000" през 2017 г. От началото на сезона той има само един успех в турнири от тази категория.

Сега остава да се разбере дали Григор ще получи покана за основната схема на US Open, или ще трябва да играе квалификации на турнира от "Големият шлем" в Ню Йорк.