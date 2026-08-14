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2 часа пътувала Габриела Петрова до стадиона Бирми...

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2 часа пътувала Габриела Петрова до стадиона Бирмингам

Георги Банов

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Габриела Петрова Снимка: Startphoto.bg

2 часа е продължил пътят на Габриела Петрова от хотела на националите в Бирмингам до стадион “Александър”. Автобусът с националката попаднал в невероятно задръстване и дори за това отложиха финала на тройния скок с 35 минути.

“Бяхме с Ивана Шпанович, момичетата от финала на 200 метра и още няколко състезатели. В един момент започнахме да загряваме с Ивана на пътеката. Извадихме ластици. Голям цирк. Но все пак държат връзка постоянно и успяхме да пристигнем”, обясни Габи премеждията си.

Петрова остана 11-а във финала със скромен резултат  от 13,75 метра в третия си опит, като отскочи над 30 сантиметра от дъската.

“Рискувах всичко във финала. Гонех големия скок. И във втория опит ми се получи с малък фал от 8 сантиметра. Не съжалявам, въпреки че изпуснах огромен шанс”, категорична бе Габи.

Още по-голяма изненада от Петрова бе Ерика Джорджия Аноета Сарацени, която остана последна във финала с 13,48 метра. 20-годишната италианка спечели квалификацията с категоричните 14,50 метра.

Габриела Петрова

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