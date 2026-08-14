19-годишен уелски колоездач почина в обиколката на Португалия след удар от кола

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Уелският колоездач Финли Тарлинг почина след инцидент, станал по време на осмия етап от Обиколката на Португалия (Volta a Portugal), съобщиха от неговия отбор, цитирани от агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

19-годишният уесец, специалист по бягането по часовник, се присъедини към тима на NSN Development Team миналата година.

„Съкрушени сме да обявим кончината на Финли Тарлинг", информираха от отбора и добавиха:

„Фин беше много обичан член на нашия екип, но най-важното беше син, брат и приятел на толкова много хора. Ще ни липсва много."

В изявление организаторите на състезанието коментираха: „Обиколката на Португалия и Португалската федерация по колоездене изразяват най-искрените си съболезнования на семейството на Финли Тарлинг, на неговите съотборници, на NSN Development Team и на всички негови приятели и близки. В светлината на това трагично събитие състезанието ще бъде неутрализирано до достигане до Фафе и в знак на уважение и траур, церемонията по награждаването, насрочена за днес, няма да се състои."

Португалската телевизия RTP съобщи, че Тарлинг е бил блъснат от несъстезателен автомобил, движещ се в обратната посока.

Президентът на Португалия Антонио Жозе Сегуро също изрази съболезнования.