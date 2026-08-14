С 4:1 ЦСКА 1948 остави "Черно море" само с 1 т.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вицешампионът ЦСКА 1948 (София) продължи добрия си ход в първенството с убедителна победа над "Черно море" с 4:1 в първа среща от 5-ия кръг.

Гостите от Варна откриха резултата чрез Мохамед Аши (10).

Масиел (40, 63) Атанас Илиев (52) и Елиаш Франко (82) обаче се погрижиха за 4-а победа бистричани и съответно 4-а загуба за "моряците".

"Натрупват се негативните мачове, навеждаме главите рано-рано. Можехме да променим нещо с един гол, но не можем да реализираме, а и късметът не ни помогна. Една победа би променила нещата", заяви наставникът на "Черно море" Илиан Илиев, който преживява един от най-трудните моменти начело на родния си клуб.