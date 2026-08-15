ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ФБР следи денонощно Мерилин Монро, а ЦРУ проучва к...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23392586 www.24chasa.bg

Бургас може да вземе европейско в зала по лека атлетика

820
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
„Арена Бургас“

Бургас може да приеме европейско по лека атлетика в момента, в който обяви, че е оправил залата си, където догодина ще е “Евровизия”. Оборудването е налице, пистата също.

Единственият проблем остава, че от години не може да се изравни повърхността на залата, за да може да се инсталира пистата. В алетиката един милиметър отклонение може да доведе до фалстарт. Правени са няколко опита, но всичките са неуспешни. Реално топфирмата “Мондо”, която е доставила оборудването, не е викана, вероятно за да се спестят пари, въпреки че за строежа отидоха милиони.

В момента са раздадени всички европейски до 2029 година, като последният домакин е Торун (Полша). Датите за 2031 г. са свободни.  

„Арена Бургас“
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 208 страници приоритети - амбициозно, но как ще стане?