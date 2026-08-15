Бургас може да вземе европейско в зала по лека атлетика

Бургас може да приеме европейско по лека атлетика в момента, в който обяви, че е оправил залата си, където догодина ще е “Евровизия”. Оборудването е налице, пистата също.

Единственият проблем остава, че от години не може да се изравни повърхността на залата, за да може да се инсталира пистата. В алетиката един милиметър отклонение може да доведе до фалстарт. Правени са няколко опита, но всичките са неуспешни. Реално топфирмата “Мондо”, която е доставила оборудването, не е викана, вероятно за да се спестят пари, въпреки че за строежа отидоха милиони.

В момента са раздадени всички европейски до 2029 година, като последният домакин е Торун (Полша). Датите за 2031 г. са свободни.