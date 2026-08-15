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Иван Станев: България гони топ 8 на световното в Д...

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Иван Станев: България гони топ 8 на световното в Доха

Велизар Маджаров

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Снимка: facebook.com/bvavolley

Националният отбор на България по волейбол провежда заключителната част от подготовката си за световното първенство за юноши до 17 години в Катар на лагер в Стара Загора. Първенството е от 19 до 29 август в Доха.

Нашите, които преди дни станаха балкански шампиони в тази възраст в Тирана- Албания са в пълен състав, начело с капитана Милко Багдасаров, който взе приза за MVP на Балканите.

След контузия се завръща основния диагонал Вели Сезгин.

" В много тежка група сме в компанията на Бразилия, Иран и Япония, но вярвам в момчетата. Гоним топ 8, заяви пред "24 часа" старши треньорът на отбора Иван Станев.

"Лъвчетата" пътуват за Катар в понеделник. Стартират в най-тежката група "Е" срещу Бразилия на 20 август, срещу Иран на 21 август и на 24-ти срещу Япония.

Снимка: facebook.com/bvavolley

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