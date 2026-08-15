Илия Груев се срещна с най-великия олимпиец на исторически за България стадион

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Среща, която със сигурност винаги ще помни, е имал футболист №1 на България за миналата година Илия Груев по време на американското турне на английския елитен “Лийдс”.

В последната си контрола йоркширци се изправиха срещу гранда “Ливърпул” на стадион “Солджър Фийлд” в Чикаго и от 0:2 го обърнаха до 4:2.

Около спаринга във Ветровития град Груев и колегите му са имали посещение от величава фигура в спорта.

Става дума за притежателя на рекорден брой медали от олимпийски игри Майкъл Фелпс.

41-годишният в момента американец има цели 23 титли, 3 сребърни и 2 бронзови медала (общо 28) в плуването от най-високия спортен форум.

Груев и съотборниците му използваха посещението на Фелпс, за да поговорят с него и да се снимат заедно.

Всъщност неповторимият плувец има акции в “Лийдс”. От известно време интересът на американеца към европейския футбол е засилен и това е причината той да направи този ход.

Интересно е също, че срещата на Груев с легендата се състоя на исторически за българския футбол стадион.

На 26 юни 1994 г. на “Солджър Фийлд” в Чикаго националният ни тим постигна първата си победа на световно първенство.

С 2 гола от дузпи на Христо Стоичков и по един на Йордан Лечков и Даниел Боримиров България разби 4:0 Гърция, а после стигна до 4-о място на планетата.

Груев, който е в завършителен етап на възстановяването си от проблема в менискуса, получен в края на миналия сезон, пропусна и контролата на “Лийдс” с “Манчестър Юнайтед” в ирландската столица Дъблин. Редовното време завърши 1:1. При дузпите (разиграваше се BOYLE Sports Cup) “Юнайтед” надделя с 5:4.