Ето кога може да играят "Левски" и ЦСКА вечно дерби за суперкупата

Българската професионална футболна лига информира футболната общественост относно възможните дати за провеждането на двубоя за суперкупата на България между "Левски" и ЦСКА.

„Преди всичко БПФЛ пожелава успех на двата клуба в плейофните им срещи в европейските клубни турнири. Вярваме, че шампионът на България и носителят на националната Купа са готови за предстоящите предизвикателства и ще продължат достойното представяне на българския клубен футбол на европейската сцена", се казва в съобщението на БПФЛ.

С оглед на ангажиментите на двата отбора в турнирите на УЕФА, възможните сценарии за провеждането на мача за суперкупата на България са следните:

9 септември 2026 г. – предварително заложената дата при изготвянето на календара за сезон 2026/27. Двубоят ще се проведе на тази дата, ако "Левски" продължи участието си във фазата на лигата на Лига Европа, независимо от турнира, в който ще продължи участието си ЦСКА.

16 септември 2026 г. – двубоят ще се проведе на тази дата, ако "Левски" се класира за фазата на лигата на Шампионската лига, а ЦСКА продължи участието си във фазата на лигата на Лигата на конференциите.

При най-благоприятния сценарий за българския клубен футбол - "Левски" да се класира за фазата на лигата на Шампионската лига, а ПФК ЦСКА - за фазата на лигата на Лига Европа, Българската професионална футболна лига и Българският футболен съюз ще определят допълнително друга подходяща дата за провеждането на мача.

„Имаме уверението и от двата клуба, че са готови да изиграят мача съобразно предварително изготвената програма, стига календарът на европейските им ангажименти да го позволява. Вярвам, че и "Левски", и ЦСКА ще продължат успешното си представяне на европейската сцена и ще донесат още поводи за радост на българските футболни привърженици.

Разполагаме и с варианти за друга дата за провеждането на мача, ако двата ни европейски представителя се класират съответно за Шампионската лига и Лига Европа. Това би бил най-добрият възможен сценарий за българския футбол и именно затова сме готови да проявим необходимата гъвкавост. Пожелавам искрено успех и на двата отбора не само в предстоящите плейофи, но и в основната фаза на европейските клубни турнири", заяви президентът на БПФЛ Атанас Караиванов.