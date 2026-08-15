Александра Начева вече мечтае за 15 м в тройния скок

“Някъде там, дълбоко в мен, е мечтата за 15 метра”, призна Александра Начева. Тя стигна до бронза в тройния скок на европейското по лека атлетика в Бирмингам след години борба с контузии, коя от коя по-тежки. Последната бе счупен глезен точно преди олимпиадата в Париж. На републиканското, и то в скока на дължина.

Реално медалът е първи за Алекс при жените. Заради това тя не скри емоциите си.

“Дори чуждите журналисти ме питаха защо толкова се радвам, след като не съм първа. И трябваше да им обясня накратко през какво трябваше да премина. Сега съм щастлива, най-щастливата през последните 4-5 години”, допълни 25-годишната пловдивчанка.

Начева направи 14,40 метра във втория си опит, който остана единственият ѝ на финала. Тя бе изреварена само от украинката с италиански паспорт Даря Деркач, която направи невероятните 14,60 метра, и Салия Гис. Белгийката с африкански корени изпревари Алекс само с 6 см.

“Вече всичко като е свършило и когато си постигнал това, за което най си мечтал, всичко изглежда, все едно не е било кой знае какво, но всъщност реално преминах през толкова тъжни моменти, тежки моменти на спадове, на пикове, през какво ли не, но вече знам, че всичко си е струвало”, каза още Алекс.

“Всъщност този опит за мен не беше добър опит. Това беше за мен да се върна, така че да съм сигурна, че имам още три опита, да вляза в осмицата и след това реално петият опит, мисля, че това беше моят най-хубав опит от състезанието и това, което целях да постигна като резултат, беше с много малък фал. Но опитът се получи прекрасен и това трябваше да е. Реално от резултата не съм толкова доволна, но все пак е медал - няма значение с какъв резултат е спечелен.

Сега вече, когато мина сезонът, мога да кажа, че това беше най-хубавата форма, в която съм била през живота ми. И аз, и треньорът ми знаехме и го виждахме в тренировките, но бях много непостоянна. Цялата година от 13,50 до 14,50 и си бях казала ”Или всичко, или нищо!”“Получи се средна работа”, допълни тя.

“Аз не съм я връщал в атлетиката. Тя сама се върна. Ако не го искаш, няма как да се получи”, обясни треньорът на Алекс Стойко Цонов. “Бях казал и преди това състезание, още преди квалификацията, че може би ще е най-конкурентната от европейското. Според мен този медал е само началото на нещо голямо”, каза още наставникът, който се представи като почетен селянин на село Борец, Пловдивско.

Един от първите, които поздравиха Александра, бе президентът на европейската атлетика Добромир Карамаринов. “За мен не е толкова важен медалът, а фактът, че България си върна топатлет в лицето на Алекс. След това, което преживя през последните години”, заяви той.