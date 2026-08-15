Христо Стоичков участва в кръщаването на стадиона в Кнежа на Илия Вълов

Христо Стоичков участва в тържествена церемония по именуване на градския стадион в Кнежа. От днес спортното съоръжение носи името на бившия вратар на "Ботев" (Враца), ЦСКА и националния отбор на България по футбол Илия Вълов.

"На този стадион е играл един мой приятел, един човек, който ме научи на отговорност, на дисциплина и да не се отказвам от моите мечти. За мен Илия Вълов остава дълбоко в моето сърце, защото ние тръгнахме заедно в трудни години за българския футбол - далечните 1987 - 1988 година. Футболът замина, но приятелството ни остана до гроб", каза Христо Стоичков пред жителите и гостите на Кнежа, дошли специално за спортното събитие.

"Илия е човекът, който отвори пътища за много деца от този регион. Илия е и ще остане легенда на българския футбол. Гордейте се с това име, пазете този стадион", отбеляза още Стоичков. Той поздрави общността в Кнежа с това, че градският стадион вече носи името на Илия Вълов.

Своята благодарност към уважението, което Кнежа показва на Илия Вълов, изрази и неговият син Валентин Илиев, който е спортен директор на ЦСКА.

"Всички от вас познавате Илия Вълов като спортист, много малко хора познават човешките му качества. Той е човек, който ми е дал много в живота, не с разговори, а с действия и примери", каза Илиев. И добави, че неговият баща липсва не само на семейството, но и на българския футбол. "Затова се опитвам и до ден днешен да му подражавам. За мен винаги е било чест и съм горд, че съм бил негов син", завърши Валентин Илиев.

Утре стадион "Илия Вълов" ще бъде домакин на футболен турнир, който ще събере аматьорски отбори от цялата страна. По повод преименуването на съоръжението, тази година традиционната надпревара ще се състои за първи път под името Купа "Илия Вълов" - в знак на признателност към легендарния български вратар. Той се организира съвместно от Община Кнежа и "Български футболни турнири".