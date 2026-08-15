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Диана Петкова втора резерва за полуфиналите на 50 м бруст на европейското

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Диана Петкова Снимка: Велислав Николов

Диана Петкова е втора резерва за полуфиналите на 50 метра бруст на европейското първенство по плуване в Париж.

Петкова финишира за 31,07 секунди и се нареди 19-а с равен резултат с рускинята Юлия Ефимова.

Националната рекордьорка в дисциплината Тея Николова остана 40-а с 32,79 секунди.

Най-добро време в сериите даде италианката Бенедета Пилато с 29,86 секунди.

Дарен Кирилов плува под възможностите си със секунда и половина по-слабо от най-доброто си лично постижение и остана едва 59-и в сериите на 100 метра гръб с време 56,73 секунди.

Най-бърз бе гръцкият състезател Апостолос Христу с 52,73 секунди.

Диана Петкова

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