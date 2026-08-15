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Никола Цолов стана диджей

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Никола Цолов се наслаждава на свободното си време в лятната пауза на Формула 2.

Българският пилот на “Кампос рейсинг” е на морето е се отдаде на едно от любимите си занимания - да пуска музика. Водачът в генералното класиране за шампионата влезе в ролята на диджей в известен бар в Созопол.

Преди няколко дни Цолов си направи и няколко нови татуировки.

В края на този месец на Никола му предстои тест с автомобил от Формула 1. Той ще управлява модел на “Рейсинг Булс” от 2025 г. на пистата в Имола. Целта е да измине поне 300 километра, защото това е условие за получаване на суперлиценз.

Без такъв Никола не може да кара в свободни тренировки от Формула 1, а подобно нещо е предвидено за по-късно този сезон. Обиколките в Имола ще са част от задължителния за новаци TPC (Testing of previous cars).

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