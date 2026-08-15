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ЦСКА разкара испански защитник

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Адриан Лапеня Снимка: ЦСКА

ЦСКА се раздели с Адриан Лапеня, съобщават от клуба в събота. Испанският бранител се оказа ненужен в състава на "червените".

"ЦСКА и бранителят Лапеня прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие. Испанският футболист се присъедини към нашия клуб в началото на 2025 година и оттогава записа 49 мача, в които отбеляза 1 гол. ЦСКА пожелава успех на Адриан Лапеня в бъдещите предизвикателства", се казва в съобщение в официалния сайт на "червените".

Последният мач на 30-годишния защитник за ЦСКА беше в края на май тази година срещу "Лудогорец".

Адриан Лапеня Снимка: ЦСКА

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