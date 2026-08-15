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Сърбин свири първия мач на ЦСКА с ОФИ, словак - реванша, Кабаков с нов наряд

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Сърджан Йованович

Сръбският рефер Сърджан Йованович ще ръководи първия мач ОФИ - ЦСКА от Лига Европа. Помагат му Урош Стойкович и Милош Симович. Четвърти е Новак Симович. ВАР е Момчило Маркович, а ще му помага Йелена Цветкович. Йованович явно се бори за промоция в ранглистата, след като за съдийски наблюдател е назначен англичанинът Мартин Аткинсън. Пол Даниел Захария е дежурен делегат.

Реваншът в София е поверен на небеизвестният Иван Кружляк (Словакия), който е в най-високата категория на УЕФА. Помагат му Бранислав Ханчко и Ян Позор. Четвърти е Петер Кралович. ВАР е Михал Оченаш, а помощник италианецът Михаел Фабри. 

Георги Кабаков ще свири "Санкт Труйден" - "Омония" от същия турнир. Мартин Маргаритов и Мартин Венев му помагат, а четвърти е Димитър Димитров. ВАР е Драгомир Драганов с помощник Никола Попов. Драго Кос от Словения ще ги наблюдава, а делегат е Марк Бос от Нидерландия.

Сърджан Йованович
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