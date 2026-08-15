"Левски" подписа с бивш играч на "Ливърпул"

„Левски" подписа договор с полузащитника Марко Груич, съобщиха от "Герена".

Контрактът е за 1+1 години. Сърбинът пристига като свободен агент на стадион „Георги Аспарухов", като за последно е защитавал цветовете на съперника на "сините" в плейофния кръг в Шампионска лига - гръцкия АЕК.

Груич започва кариерата си в школата на сръбския гранд „Цървена звезда". Играе за малко под наем в друг клуб от местния шампионат - „Колубара", преди да премине в „Ливърпул".

Той става първият трансфер на „Анфийлд" на легендарният мениджър Юрген Клоп. За английския гранд записва 16 мача с 1 гол, като е отдаван под наем в родния си клуб „Цървена звезда", в Кардиф Сити, където записва 14 мача с 1 гол, както и за немския „Херта", където има успешен престой с 54 мача и 1 гол. Следва нов наем в португалският гранд „Порто", където по-късно е откупен. В „Порто" той записа 140 мача, в които вкарва 4 гола. Последният клуб преди „Левски" в кариерата му е гръцкият АЕК (Атина), за който записва 20 мача с 1 гол.

Кариерата му е осеяна с доста трофеи. С екипа на „Цървена звезда" става шампион през сезон 2015/2016. С тима на „Порто" става шампион на Португалия през сезон 2021/2022, като добавя още три купи на Португалия, три суперкупи на Португалия и 1 Купа на Лигата. През миналия сезон печели и титлата на Гърция с екипа на АЕК.

Груич е част от най-големия успех на Сърбия на национално ниво. През 2015 година той печели световната титла до 20 години. За мъжкия тим на западната ни съседка пък има 30 мача.

"ПФК „Левски" приветства с добре дошъл Марко Груич на стадион „Георги Аспарухов" и му пожелава много успехи и трофеи със синия екип", обявиха шампионите.