Съотборници и приятели посрещнаха в Търговище националката Сияна Георгиева след триумфа в Словения

Съотборници, треньори и приятели посрещнаха в Търговище младата баскетболна националка Сияна Георгиева, която беше избрана за най-полезен играч (MVP) на международния турнир "Словения бол" за момичета до 14 години.

Георгиева, която е състезателка на баскетболен клуб "Светкавица - Мебел Стил" в Търговище, имаше ключов принос за златните медали на националния отбор на България. Във финала в словенския град Словени Градец българките направиха впечатляващ обрат срещу Полша и спечелиха с 69:57, след като изоставаха с 20:34 на полувремето.

На баскетболното игрище в Източния парк момичета от различните възрастови групи на търговищкия клуб посрещнаха своята съотборничка с плакати, поздравителни послания и пожелания за нови успехи. До Сияна бяха и нейните треньорки Мирела Тодорова и Християна Златкова, които я подкрепят още от първите ѝ стъпки в баскетбола преди четири години.

Освен отличието за MVP на турнира, Сияна Георгиева заслужи и приза за най-добър борец, както и място в идеалния отбор на надпреварата. Във финалния двубой националката завърши с впечатляваща статистика от 29 точки, девет борби, пет отнети топки, два чадъра и една асистенция за 30 минути на терена, отчете представянето й треньорският екип.

Според Тодорова и Златкова през целия турнир девойката е демонстрирала постоянство и силна игра, като е записа 19 точки и 13 борби срещу Унгария, девет точки, 16 борби и пет асистенции срещу Румъния, а на полуфинала срещу Словакия е добавила към актива си още 15 точки, 17 борби и шест чадъра.

От клуба определиха успеха на Сияна като резултат от години труд, дисциплина и отдаденост. Мирела Тодорова заяви, че Георгиева се отличава с постоянство, спортна злоба, желание за победа и стремеж към развитие.

„Тя притежава отлични качества, но те сами по себе си не са достатъчни – зад всичко стои много труд", каза още Тодорова, а Християна Златкова допълни, че Сияна има природен талант, който успява да развие.

„Все още има много какво да учи и да надгражда. Тя е млада и най-важното е да продължава да работи върху себе си. Вярвам, че ще го направи", подчерта Златкова.

След постижението си в Словения младата баскетболистка коментира, че се чувства удовлетворена.

„Това е награда за целия труд, който полагам в клуба с моите две страхотни треньорки. Искам да продължавам да се развивам и да вървя нагоре", каза Сияна Георгиева. Спортните й амбиции са свързани с развитието й в клубното първенство, както и да допринесе за нови успехи на националния тим.

Посрещането й в Търговище се превърна в празник за младата шампионка и за всички, които подкрепят развитието на баскетбола в града.