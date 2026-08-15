Спортният шеф на "Левски" Георги Костадинов и съпругата му Радостина се сдобиха с второ момче

Семейството на спортния директор на „Левски" Георги Костадинов и неговата съпруга Радостина Тодорова („Мис Вселена България 2015") се увеличи с още един член. На днешния празничен 15 август (Голяма Богородица) се роди вторият им син, когото щастливите родители кръстиха Самуил.

Раждането му донесе огромна баткото Георги с нетърпение очакваше появата на своето братче.

Радостина и бебето се чувстват отлично, а Георги Костадинов не скри вълнението си от появата на втория си син, определяйки събитието като най-голямата си победа.