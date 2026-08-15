ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Какво ни даде пресъхналият Дунав: на нас – римски ...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23395525 www.24chasa.bg

Спортният шеф на "Левски" Георги Костадинов и съпругата му Радостина се сдобиха с второ момче

1824
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Георги и Радостина се целуват при спечелването на "синята" титла през май.

Семейството на спортния директор на „Левски" Георги Костадинов и неговата съпруга Радостина Тодорова („Мис Вселена България 2015") се увеличи с още един член. На днешния празничен 15 август (Голяма Богородица) се роди вторият им син, когото щастливите родители кръстиха Самуил.

Раждането му донесе огромна баткото Георги с нетърпение очакваше появата на своето братче.

Радостина и бебето се чувстват отлично, а Георги Костадинов не скри вълнението си от появата на втория си син, определяйки събитието като най-голямата си победа.

Георги и Радостина се целуват при спечелването на "синята" титла през май.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 208 страници приоритети - амбициозно, но как ще стане?