Илиана Раева: Такава конкуренция и такова състезание не е имало в историята

Президентът на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева заяви, че е спокойна за бъдещето на националния отбор, а целта пред момичетата е да бъдат в най-добра форма на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

България има две сребърни отличия до момента на Световното първенство във Франкфурт, след среброто на Стилияна Николова в многобоя и в отборната надпревара. Николова взе и квота за страната за Олимпиадата след две години.

Ансамбълът завърши на шесто място в многобоя и се класира за двата финала на отделните уреди утре. Ева Брезалиева не успя да попадне във финала на многобоя или сред финалистките на отделните уреди.

Раева е водач на делегацията във Франкфурт и е плътно до тима през цялото време.

"Страхотна конкуренция, невероятна конкуренция. Преди две години ви казах, че очаквам за следващия олимпийски цикъл навлизането на много млади и много силни гимнастички. Точно това се получава. Такава конкуренция и такова състезание не е имало изобщо в историята на художествената гимнастика! Всичко е възможно! Може би десет гимнастички могат да спорят за златния медал. Медалът и играта на Стилияна са истинско геройство. Тя е невероятен боец, издържа на невероятно напрежение. Страхотно състезание, на мен много ми хареса цялото състезание. Стилияна е абсолютно конкурентна на златния медал. Дай Боже утре да играе още по-добре. тя не успя да си покаже в пълен вид нейните съчетание, но не защото не може, а защото напрежението е голямо. Тя се стремеше да не допуска груба грешка, за да успее да се пребори за квота най-вече. Тук битката беше за олимпийските квоти", коментира Илиана Раева.

Тя заяви, че ансамбълът е показал много по-голямо спокойствие, много по-добра игра от тази, която имал през цялата година. "Смятам, че отборът върви възходящо. Грешката беше на индивидуален елемент от малко липса на опит все още на една от младите гимнастички, което не е нищо страшно. Това е един много добър състав, който ще се обиграва все по-добре и по-добре", заяви президентът на БФХГ.

"Получихме комплименти от президента на Техническия комитет Ноха Абу Шабана, която каза, че е много приятно изненадана от израстването на българския ансамбъл. Ние го виждаме, специалистите го виждат . . . Малко повече търпение трябва да имаме към тези момичета. Аз съм много спокойна и вярвам, че от тук насетне, както досега вървяхме по-малко, по-малко само напред, ще продължим да вървим. Нашата цел е на Олимпийските игри да бъдем във възможно най-добрата форма. Разбира се, предстои ни една тежка квалификация догодина, за която трябва да се готвим много сериозно. Момичетата наистина днес бяха по-спокойни. Грешката ние я анализирахме, обяснихме я, състезателката ни обясни. Това е единствено от липса на повече опит", добави Раева.

"Едно трябва да се знае. Спортът е състезание! Състезанието е за силни спортисти! Те тренират, за да се състезават. Трябва да имат изключителна психика, трябва да са готови за абсолютното натоварване, което има в състезателния ден и да се преборят и да спечелят. Това е спортът! Трябва да се бориш и да тренираш, за да печелиш. Спортът е за силни шампиони, за силни характери, за бойци. И аз твърдя, че ние имаме такива бойци - в лицето на Стилияна, и в лицето на нашите момичета от ансамбъла", допълни тя.

"Искам да поздравя и Ева Брезалиева, която направи много силен втори ден и една малка грешка я изкара от първите 18, което беше изключително тежко посрещнато и от нея, и от нас самите. Но това е спортът! В художествената гимнастика конкуренцията е огромна, няма фаворити, всеки, който допусне грешка, излиза от първите места. Трябва изключителна психика, силен характер и бойко настроение", завърши президентът на БФХГ.