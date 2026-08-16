Звездното попадение на "Левски": Мечтая за влизане в Шампионската лига!

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Мечтая да играя в Шампионска лига и да спечеля титлата.

Това заяви новото попълнение на „Левски" Марко Груич след официалното си подписване с клуба. В кратко интервю с блиц въпроси сръбският халф сподели интересни детайли за своя професионален и личен живот.

"Сините" играят плейоф за влизане в Шампионската лига с последния тим на Груич - АЕК (Атина);

Въпреки че е играл с известни имена и определя Луис Диас за най-добрия си съотборник, а Лео Меси - за най-силния си съперник и №1 в света за всички времена, неговият личен футболен идол остава легендата Стивън Джерард.

За най-добър играч в момента той посочва Родри, а сред треньорите си поставя Юрген Клоп пред Серджо Консейсао. Не е изненада, че именно германският специалист е и най-известният контакт в телефона му.

В кариерата си Груич има паметни моменти, но най-специалният за него остава спечелването на световната титла за младежи със Сърбия, което той поставя дори пред трансфера си в „Ливърпул".

За незабравим двубой посочва сблъсъка между Португалия и Сърбия в Лисабон, а за най-важно попадение - гола си срещу „Байерн" (Мюнхен). Израснал в атмосферата на „Цървена звезда", той посочва именно неговата публика като най-шумната, пред която е излизал на терена.

Извън футбола полузащитникът предпочита Порто за най-красив град, в който е живял, обича да хапва паста и в свободното си време избира "Нетфликс" пред видеоигрите.