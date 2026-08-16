Петър Мицин донесе финал за България на европейското по плуване в Париж!

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Най-добрият ни плувец Петър Мицин донесе финал за България в последния ден от европейското в Париж.

Момчето от Велинград, което в сряща ще навърши 21 г., заслужи участие в старта за разпределение на медалите в коронната си дисциплина - 400 метра свободен стил.

Мицин даде 7- резултат в сериите с време 3:46.28 минути.

Той плува в последната седма серия на дисциплината в компанията на олимпийския герой на Франция от игрите в Париж през 2024-а Леон Маршан и световния рекордьор на тази дистанция Лукас Мартенс от Германия. Българинът направи силно състезание и остана трети в серията непосредствено след Маршан и белгиеца Люка Енво и успя да изпревари Мартенс, който завърши четвърти в серията.

Така Мицин стана вторият национал с вечерно плуване в Париж след Габриела Георгиева, която плува в полуфиналите на 200 метра гръб.

Единственият финал с българско участие във френската столица е тази вечер от 20,21 часа българско време.

През 2023 г. Мицин стана световен рекордьор за юноши на 400 м свободен стил с постижение 3,44.31, поставен на 9 юли 2023 г. на европейското първенство за юноши и девойки в Белград. На това първенство печели 3 титли (200, 400 и 800 m свободен стил).

Същата година взе и европейска титла на 400 метра свободен стил за младежи до 23 години в Дъблин.

След това стана световен шампион на 400 метра кроул и вицешампион на 800 метра от първенство в Нетаня, Израел (септември 2023).

На европейското в малък басейн в края на 2023-а в Отопени (Рум) за първи път влиза в голям мъжки финал и завършва 8-и на 200 м бътерфлай.

Участва в олимпийските игри в Париж през юли 2024 г., където се класира 19-и на 200 м бътерфлай и 21-и на 400 м кроул.

Същата година на световното в 25-метров басейн в Будапеща влиза във финала на 400 м кроул и завършва 8-и.

На световното в голям басейн в Сингапур плувецът ни записа най-големия си успех при мъжете със 7-о място във финала на 400 м кроул.

Мицин стана петият ни плувец с индивидуален финал на световно първенство в 50-метров басейн.

Първи в историята влезе Денислав Калчев в Рим 1994 г., класирайки се 8-и на 100 м бътерфлай. Михаил Александров регистрира най-предното място – 6-о на 100 м бруст в Мелбърн 2007. Антъни Иванов стана 8-и на 200 м бътерфлай в Будапеща 2017, а Йосиф Миладинов зае същата позиция на 100 м бътерфлай в Доха 2024.