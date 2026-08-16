Лео Меси пак изпусна дузпа и загуби тежко в САЩ

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„Интер Маями" с мегазвзедата Лионел Меси загуби с 1:4 гостуването си на лидера в Източната конференция „Нешвил" в мач от 19-ия кръг на МЛС.

Домакините поведоха в 16-ата минута чрез Анди Нахар. Малко след това Меси пропусна дузпа, а последвалото попадение на Серхио Регилон бе отменено с ВАР.

В добавеното време на първата част „Интер Маями" изравни с гол на Теласко Сеговия след асистенция на Меси.

През второто полувреме „Нешвил" отбеляза три безответни гола и подпечата крайната победа. Меси завърши мача и с жълт картон.

С успеха "Нешвил" дръпна с 5 т. пред "Интер Маями" на върха в конференцията.

На световното Меси пропусна 2 дузпи за Аржентина - срещу Австрия и Египет.