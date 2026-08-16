Смениха съперниците на България за световното до 17 г. в Доха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националният отбор на България по волейбол ще бъде с нови съперници на световното първенство за мъже под 17 години в Доха (19 - 29 август).

FIVB изтегли за втори път жребия, след като САЩ, Чехия, Пуерто Рико и Япония се отказаха от участие. Балканските шампиони, водени от селекционера Иван Станев, ще срещнат Испания, Египет и Турция.

По новата схема на турнира ще бъде направено общо класиране на 20-те отбора, като първите 16 от тях продължават на елиминациите. Там ще има съответно осминафинали, четвъртфинали, полуфинали и финал. Само четири участника ще отпаднат след първата фаза.

България е актуален балкански шампион от турнира в Албания.