5 евро билет за дербито "Черноморец" - ЦСКА II на стадион "Лазур"

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От бургаския "Черноморец" обявиха цена от 5 евро за зрителите на дербито от четвъртия кръг във Втора лига срещу втория тим на ЦСКА.

Двубоят е в понеделник от 18 часа на емблематичния стадион "Лазур". В ложите ще се влиза само с покани и ВИП-карти.

Заради отпускарския сезон и напливът по морето, домакините очакват сериозно зрителско присъствие.

Последното попълнение в състава на "акулите" Ивайло Климентов, за който "24 часа" първи информира може да дебютира за воденият от треньора Иван Колев бургаски тим, след като премина медицински прегледи, подписа и проведе 2 тренировки.

Аут е само оперираният украински дефанзивен халф Иван Брикнер.