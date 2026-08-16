"Левски" вече пласира 11 500 билета за АЕК, в 15 ч започва свободната продажба

От "Левски" излязоха с информация за продажбата на билети за първия мач от плейофния кръг за влизане в Шампионската лига срещу гръцкия АЕК във вторник от 22 ч:
"Левскари,
Продадените билети за картодържатели вече са над 11 500, от които
- над 10 500 онлайн
- над 1000 физически от касите
Днес в 15,00 часа в свободна продажба ще бъдат пуснати останалите билетите за мача с АЕК.
Пропуските ще се продават до изчерпване на количествата на касите пред Сектор „А" на стадион „Георги Аспарухов", в мрежата на Eventim, както и онлайн.
За удобство на всички наши привърженици билетите ще бъдат разпределени за продажба онлайн и на касите.
Деца до 7-годишна възраст включително ще влизат безплатно на мача.
В деня на мача - 18 август, при наличие на непродадени билети, ще бъдат отворени касите на Националния стадион „Васил Левски" на ул. „Гурко" от 10,00 часа до края на първото полувреме, както и касата на „Синьото" от 18,00 часа до края на първото полувреме на мача."