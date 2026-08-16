"Левски" вече пласира 11 500 билета за АЕК, в 15 ч започва свободната продажба

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От "Левски" излязоха с информация за продажбата на билети за първия мач от плейофния кръг за влизане в Шампионската лига срещу гръцкия АЕК във вторник от 22 ч:

"Левскари,

Продадените билети за картодържатели вече са над 11 500, от които

- над 10 500 онлайн

- над 1000 физически от касите

Днес в 15,00 часа в свободна продажба ще бъдат пуснати останалите билетите за мача с АЕК.

Пропуските ще се продават до изчерпване на количествата на касите пред Сектор „А" на стадион „Георги Аспарухов", в мрежата на Eventim, както и онлайн.

За удобство на всички наши привърженици билетите ще бъдат разпределени за продажба онлайн и на касите.

Деца до 7-годишна възраст включително ще влизат безплатно на мача.

В деня на мача - 18 август, при наличие на непродадени билети, ще бъдат отворени касите на Националния стадион „Васил Левски" на ул. „Гурко" от 10,00 часа до края на първото полувреме, както и касата на „Синьото" от 18,00 часа до края на първото полувреме на мача."