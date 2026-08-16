Мохамед Салах дебютира в Турция с реми

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Египетската звезда Мохамед Салах дебютира за "Трабзон", влизайки като резерва през второто полувреме в мача от първия кръг на турския елит срещу домакина "Касъмпаша" (1:1).

34-годишният нападател се появи от скамейката в 58-ата мин и пропусна едно положение.

Салах направи име като играч на "Ливърпул".

Той влезе в топ 3 на голмайсторите на английския тим за 8 години, отбелязвайки 257 попадения в 442 мача и печелейки две титли от Висшата лига и Шампионската лига.

Договорът на нападателя с турския клуб е до 30 юни 2028 г.