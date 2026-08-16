Новак Джокович: Здравето ми ме измъчва през последните години!

Сръбската тенис легенда Новак Джокович коментира отпадането си от турнира от сериите "Мастърс 1000" в Синсинти (САЩ) от аржентинеца Тиаго Тиранте след 2:6, 6:4, 6:4.

„Поздравления за съперника ми. Определено не беше приятен мач за мен заради начина, по който се чувствах. Не ми се случва за първи път и предполагам, че няма да е последният, но положението е такова, каквото е.

Просто здравословното ми състояние ме измъчва през последните няколко години. То предизвиква много проблеми, особено когато времето е горещо и влажността е висока. Очаквах, че ще бъде влажно, но има и други фактори - нервите и всичко останало, свързано с мача, които влошават състоянието. Именно това се случи", заяви Джокович.