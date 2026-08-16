Втори бронз за ансамбъла ни на световното по художествена гимнастика

Българският ансамбъл спечели втори бронзов медал във финалите на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, съобщи БТА. Така грациите ни завършиха шампионата с две отличия от финалите на отделните уреди.
Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова първо се качиха на почетната стълбичка във финала на пет топки. Златото там спечели Бразилия, а Китай остана със среброто.
Българките стигнаха до двата финала, след като ден по-рано завършиха шести в многобоя с общо 54,600 точки.
Световното във Франкфурт донесе още успехи за България - Стилияна Николова стана световна вицешампионка в индивидуалния многобой, а страната ни спечели и сребро в отборното класиране.