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Втори бронз за ансамбъла ни на световното по художествена гимнастика

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Снимка: Българска федерация по художествена гимнастика

Българският ансамбъл спечели втори бронзов медал във финалите на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, съобщи БТА. Така грациите ни завършиха шампионата с две отличия от финалите на отделните уреди.

Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова първо се качиха на почетната стълбичка във финала на пет топки. Златото там спечели Бразилия, а Китай остана със среброто.

Българките стигнаха до двата финала, след като ден по-рано завършиха шести в многобоя с общо 54,600 точки.

Световното във Франкфурт донесе още успехи за България - Стилияна Николова стана световна вицешампионка в индивидуалния многобой, а страната ни спечели и сребро в отборното класиране.

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