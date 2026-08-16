Стилияна Николова е световна шампионка! 25 г. след Симона Пейчева българка пак е №1

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Стилияна Николова е световна шампионка по художествена гимнастика! 25 г. след Симона Пейчева отново българка е №1 в индивидуалната надпревара.

След като стана световна вицешампионка в многобоя и спечели първата олимпийска квота за страната ни, Стили грабна златото на бухалки от световното първенство във Франкфурт.

Николова триумфира със световната титла на бухалки на първенството, след като вече беше спечелила две сребърни отличия от шампионата след изключително силно и чисто изпълнение във финала. Николова получи оценка от 30.150 точки, от които 13.400 за трудност, 8.400 за изпълнение и 8.350 за артистичност. Сребърният медал спечели украинката Таисия Онофричук също с 30.050 точки. Бронзът отиде при рускинята Мария Борисова, която се състезава с неутрален статут. Рускинята остана трета заради по-ниската оценка за изпълнение.

Веднага след златото си Стили завоюва още един сребърен медал - във финала на лента. Световна шампионка на уреда стана триумфиралата отново в многобоя Дария Варфоломеев, която изпревари с половин десета най-добрата българска гимнастичка в момента. Трета отново остана Мария Борисова.

По-рано през деня Стилияна Николова зае седмо място във финала на обръч.