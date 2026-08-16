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Два бронза за ансамбъла ни на световното: Чувствахме се по-уверени и сплотени

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Снимка: Българска федерация по художествена гимнастика

„Изпитваме огромно щастие. Усмивките на лицата ни го показват", заяви Магдалина Миневска, след като българският ансамбъл спечели два бронзови медала във финалите на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, съобщи БТА.

Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова се качиха на почетната стълбичка и в двете съчетания - с пет топки и с три обръча и два чифта бухалки.

„Днес се чувствахме много по-уверени и по-сплотени на килима", разказа Миневска. По думите ѝ треньорката също е останала доволна от представянето. Рейчъл Стоянов добави, че момичетата се радват, че са успели да покажат добре и двете си композиции, но подчерта, че пред тях има още много работа.

Медалите дойдоха ден след шестото място на България в многобоя. Така ансамбълът успя да се върне на килима във финалния ден по-уверен и да стигне два пъти до почетната стълбичка.

Световното във Франкфурт е особено важно и заради началото на битката за олимпийските квоти за Лос Анджелис 2028. България пристигна на шампионата с изцяло подновен ансамбъл, за който първенството е важна стъпка в новия олимпийски цикъл.

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