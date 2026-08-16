Стилияна Николова: Пълна съм с емоции

„Пълна съм с емоции. Благодарна съм на всеки, който има принос за този успех", заяви Стилияна Николова, след като стана световна шампионка на бухалки на първенството по художествена гимнастика във Франкфурт, съобщи БТА.

Българката спечели златото с 30,150 точки след силно изпълнение във финала. Това е първата индивидуална световна титла в кариерата ѝ.

Успехът има и историческа стойност – България чака 25 години за индивидуална световна титла в художествената гимнастика. За последно Симона Пейчева стъпи на световния връх през 2001 г. в Мадрид.

Николова завърши първенството във Франкфурт с четири медала – злато на бухалки и сребърни отличия в многобоя, на лента и в отборното класиране. България си тръгва от шампионата с общо шест медала.