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https://www.24chasa.bg/sport/article/23399115 www.24chasa.bg

Юноша на "Байерн" се раздели със "Славия", ще залага на ученето

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Валентин Йотов Снимка: "Славия"

"Славия" се разделя с Валентин Йотов, съобщават от клуба. 20-годишният атакуващ халф напуска България и ще се съсредоточи върху образованието си.

Бившият юношески национал, който е роден в Бостън (САЩ) и израсна в академията на германския гранд "Байерн", премина при "белите" през януари 2026 година, след което изигра 6 мача с екипа на първия състав и направи 1 асистенция.

"ПФК "Славия" благодари на Валентин Йотов за съвместната работа и му пожелава успех в бъдещите начинания", се казва в съобщението на столичани.

Валентин Йотов Снимка: "Славия"

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