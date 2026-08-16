Юноша на "Байерн" се раздели със "Славия", ще залага на ученето

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"Славия" се разделя с Валентин Йотов, съобщават от клуба. 20-годишният атакуващ халф напуска България и ще се съсредоточи върху образованието си.

Бившият юношески национал, който е роден в Бостън (САЩ) и израсна в академията на германския гранд "Байерн", премина при "белите" през януари 2026 година, след което изигра 6 мача с екипа на първия състав и направи 1 асистенция.

"ПФК "Славия" благодари на Валентин Йотов за съвместната работа и му пожелава успех в бъдещите начинания", се казва в съобщението на столичани.