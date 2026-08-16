Кристиано Роналдо: Вероятно това е последната ми година във футбола

Кристиано Роналдо намекна, че настоящият сезон може да бъде последният в професионалната му кариера. 41-годишният португалец заяви, че иска да се оттегли, оставяйки „впечатляващо наследство", съобщи БТА.

Роналдо вече е планирал живота си след футбола – иска да пътува повече, да прекарва време със семейството си и да играе падел. Той признава, че спортът ще остави голяма празнина след 25 години професионална кариера.

Португалецът ще продължи да играе за саудитския „Ал Насър" през този сезон, а договорът му е до лятото на 2027 г. Пред него остава и още една голяма цел – да достигне границата от 1000 гола. В момента Роналдо има 976 попадения за клубните си отбори и националния тим.

Роналдо започва професионалната си кариера в „Спортинг" през 2002 г., а след това играе за „Манчестър Юнайтед", „Реал" (Мадрид) и „Ювентус". Той е петкратен носител на „Златната топка" и петкратен победител в Шампионската лига, а с Португалия спечели Евро 2016 и два пъти Лигата на нациите.