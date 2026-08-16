ЦСКА отнесе 5:0 "Ботев" (Вр) въпреки червения картон на Иту в дебюта му (Снимки)

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ЦСКА, който за разлика от "Левски" не отложи двубоя си от 5-ия кръг на Първа лига заради европейски ангажимени, разби рутинно "Ботев" (Враца) 5:0 в София

Жоел Цварц (12, 72), Петко Панайотов (38), Теодор Иванов (65) и Леандро Годов Леандро Годой (80) вкараха на Националния стадион "Васил Левски". Прави впечатление, че се разписаха цели двама българи.

Това се случи въпреки червения картон на Каталин Иту в дебюта му. Румънец, който дойде от "Локо" (Пд), след подсказка от ВАР бе изгонен директно за грубо нарушение.

Така ЦСКА излезе втори в класирането с 13 точки, с 2 по-малко от "Лудогорец" и с равен актив с адашите от ЦСКА 1948.

Шампионът "Левски" е 4-и с 12 т. и мач по-малко (отмененият със "Славия").

На 20 август ЦСКА гостува на гръцкия ОФИ (Крит) в първа среща от плейофите за Лига Европа.