Петър Мицин завърши 8-и в 4-ия си финал на голямо плувно първенство

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Най-добрият ни плувец Петър Мицин завърши 8-и във финала на 400 метра свободен стил на европейското в Париж на голям басейн.

Мицин финишира за време 3,47.42 минути, което е по-слабо от сутрешното му плуване в сериите (3,46,28).

Любимецът на местната публика Леон Маршан спечели златото с 3,43,14 минути. Втори е унгарецът Оливер Папай с 3,44,46, а трети е световният рекордьор в дисциплината Лукас Мартенс от Германия с 3,44,57.

Мицин бе единственият българин с плуване във финал на шампионата в Париж. Преди това единствено Габриела Георгиева стигна до вечерна сесия с участие в полуфиналите на 200 метра гръб.

За Петър, който в сряда ще стане на 21 г., това бе четвърто участие във финал на голямо първенство при мъжете.