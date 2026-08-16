Христо Янев: ЦСКА игра красив футбол

Наставникът на ЦСКА Христо Янев коментира победата с 5:0 над "Ботев" (Вр).

"Направихме много добър мач, поздравявам отбора. Играхме красив футбол. Настроени сме спрямо това, което предлага противникът. Изпълнихме много добре плана за мача, въпреки че имахме проблеми след червения картон на Каталин Иту (румънският халф дебютира за столичани). След това продължихме да правим това, което искахме.

Каталин Иту, показа качествата, заради които сме го взели. Ще има време да се аклиматизира към играта. Направи две асистенции и по-добро начало едва ли би имало. Имаме млади футболисти, да ги развиваме и да даваме шансове да играят.

Не съм имал възможност да гледам ОФИ. Имах по-малко от ден да се подготвя за "Ботев". Ще направим всичко по силите ни да се подготвим добре."