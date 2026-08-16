Националите по баскетбол заминават за контроли в Полша и Словакия

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Националният отбор на България по баскетбол за мъже продължава подготовката си за предстоящото гостуване на Румъния във втория етап на предварителните квалификации за eвропейското първенство през 2029 година.

Утре тимът ще отпътува за Полша, където ще изиграе първата си контролна среща. Тя ще се проведе на 18 август в Краков.

След това за националите предстои участие на турнир в Словакия между 19 и 21 август, както и тренировъчен лагер в Русе между 24 и 28 август.

Двубоят с Румъния ще се играе на 30 август в румънския град Тулча. Той ще бъде първи за българите в група D на втория етап от предварителните евроквалификации.