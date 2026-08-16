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Поне 36 000 викат за "Левски" срещу АЕК, "сините" фенове зоват за още места (Снимки)

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"Сините" фенове извиха огромна опашка следобед. Снимки: Велислав Николов

Че “Левски” ще продаде билетите за домакинския мач срещу АЕК (Атина) като банани по социалистическо време, бе ясно още с класирането на “сините” за плейофния кръг за влизане в същинската фаза на Шампионската лига.

Над 11 500 картодържатели си закупиха пропуски за двубоя на Националния стадион “Васил Левски” утре вечер от 22 часа, а днес следобед бяха пуснати останалите талони до 36 000 за свободна продажба.

Огромна опашка се бе извила от касите на “Герена” през градината пред стадиона много преди техното отваряне в 15 ч. Отделно “сините” привърженици пазаруваха и онлайн.

Билетите вече почти са разпродадени.

Феновете на “Левски” зоват обаче да бъдат намалени буферните зони около гръцката агитка, която ще е от около 2000 човека. 5000 места към момента трябва да останат празни, за да бъдат те добре изолирани и да се предотвратят инциденти. Предстои да се разбере дали ще има промяна в това статукво. Цените на билетите са 20, 30, 40, 150 и 185 евро. Последните 2 са за VIP зони.

"Сините" фенове извиха огромна опашка следобед. Снимки: Велислав Николов

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