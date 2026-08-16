Поне 36 000 викат за "Левски" срещу АЕК, "сините" фенове зоват за още места (Снимки)

Че “Левски” ще продаде билетите за домакинския мач срещу АЕК (Атина) като банани по социалистическо време, бе ясно още с класирането на “сините” за плейофния кръг за влизане в същинската фаза на Шампионската лига.

Над 11 500 картодържатели си закупиха пропуски за двубоя на Националния стадион “Васил Левски” утре вечер от 22 часа, а днес следобед бяха пуснати останалите талони до 36 000 за свободна продажба.

Огромна опашка се бе извила от касите на “Герена” през градината пред стадиона много преди техното отваряне в 15 ч. Отделно “сините” привърженици пазаруваха и онлайн.

Билетите вече почти са разпродадени.

Феновете на “Левски” зоват обаче да бъдат намалени буферните зони около гръцката агитка, която ще е от около 2000 човека. 5000 места към момента трябва да останат празни, за да бъдат те добре изолирани и да се предотвратят инциденти. Предстои да се разбере дали ще има промяна в това статукво. Цените на билетите са 20, 30, 40, 150 и 185 евро. Последните 2 са за VIP зони.