След 39 г. извадиха Христо Марков от топ 10 на тройния скок

След 39 години националният ни рекорд на троен скок изпадна от първите 10 постижения в дисциплината за всички времена. На 31 август 1987 година в Рим Христо Марков записа 17,92 метра. На европейското в Бирмингам кубинецът Анди Диас Ернандес препарира конкуренцията и стана едва 10-ият атлет със скок над 18 метра, като взе златото с 18,15. Това бе с цели 39 сантиметра пред втория Педро Пичардо, който също е кубинец, но с португалско тескере.

Постижението на Ернандес е четвърто във вечната ранглиста, като пред него са само световният рекордьор Джонтан Едуардс от Англия с 18,29 метра от 7 август 1995 г., амерканецът Кристиан Тейлър с 18,21 метра от 27 август 2015 г. и кубинецът, но с испански паспорт Хордан Алехандро Диас Фортун, който стана олимпийски шампион в Париж, записал 18,18 метра на 11 юни 2024 г.

В един от опитите си Ернендес подобри световния рекорд, но направи фал от само 37 мм.

Украинката Ярослава Магучих продължава със златните медали, но и със слабите си постижения в скока на височина. Тя спечели трета поредна европейска титла със скромните 197 сантиметра. За състезателка, която направи световен рекорд от 210 сантиметра, точно преди 2 години постижението буди недоумение. Реално тази година тя е записала точно три скока над 200 сантиметра, като

не е достигала 205, откакто подобри рекорда на Стефка Костадинова

в Париж на 7 юли 2024 г. Магучих направо полудя от радост, че е скочила 197 сантиметра от раз, което ѝ осигури титлата.

В Бирмингам падна и най-старият рекорд на шампионатите. Шведът Андреас Алмгрен спечели титлата на 10 000 метра с 27:23,44 минути. Така той подобри постижението на финландеца Марти Ваинио от 27:30,99 от първенството в Прага през 1978 г.

Британката Ейми Хънт, която тренира при един треньор с Кристен Радуканова, взе трети златен медал в щафетата на 4 по 100 метра жени. И в неделя бяга за куадрупъл в смесената на същата дистанция.

Маринела Нинева завърши 37-а в маратона в Бирмингам с личен рекорд. СНИМКИ: БФЛА

Последната ни представителка на шампионата Маринела Нинева зае 37-ото място в женския маратон, като даде 2.40:58 часа, нейно лично постижение този сезон. Титлата взе внучката на Марти Ваинио - Алиса, която почти през всичките 42 км бяга сама и изпревари с 5 минути без 5 секунди унгарката Лили Ана Виндич-Тот. Тя пък бе на 7 секунди пред представителката на домакините Аби Донъли. Алиса е националка на Финландия по бенди (хокей с малка топка), а с атлетика се занимава в свободното си време.

“Доволна съм, все пак лично постижение. Беше много странно трасе - или изкачване, или спускане. Все едно бяхме на планинско. Тръгнах с резерви заради това. Последната обиколка бе най-тежката, дори мислех да се откажа. Но бяхме една група, която бягаше заедно, и успяхме да финишираме”, обясни Маринела.

Аманал Петрос (Гер) спечели златото при мъжете с рекорд на шампионатите от 2.09:11 часа. Той изпревари във финалния спринт Пиетро Рива от Италия, а бронзът бе за Гашо Аяле (Изр). За разлика от жените в мъжкия маратон първите 10 се събраха в под 1 минута.