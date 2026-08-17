Президентът на атлетиката Георги Павлов: Обърнахме нещата към спортистите и те започнаха да се отблагодаряват

Георги Павлов е президент на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) от една година. Европейското първенство в Бирмингам донесе на България 2 бронзови медала чрез Божидар Саръбоюков (скок на дължина) и Александра Начева (троен скок). В тези дисциплини страната ни не бе печелила отличие от шампионат на Стария континент точно 28 години.

- Господин Павлов, европейското в Бирмингам реално е краят на активния летен състезателен сезон. Каква е вашата равносметка?

- Равносметката не може да бъде друга освен отлична. България има световен шампион за девойки, а става въпрос за момиче което още няма навършени 18 години. Както знаете, тя взе и европейска титла точно в долната възрастова категория. След това дойдоха медалите на Божидар Саръбоюков и Александра Начева. Това става в тези дисциплини след пауза от 28 години. Доволен съм и от представянето на Габриела Петрова и Христо Илиев, които правят един много добър сезон. Христо прави бягания, които в България не са правени от десетки години, а Габи е на световно ниво вече над 10-15 години и има още какво да даде.

- Очаквахте ли такова представяне?

- Може би тайно съм се надявал. Знам, че българските атлети имат голям потенциал, и смятам, че започнаха вече да го показват. Вярвам, че в бъдеще успехите ще бъдат още по-големи.

- Вие сте начело на федерацията само от 1 година. На какво се дължи този възход?

- Със сигурност за толкова кратко време не може да се твърди, че всичко е заради новото ръководство. Ние просто опитахме да обърнем нещата към атлетите и както очаквахме, те започнаха да ни се отблагодаряват със силни резултати. Разберете, че преди година

нямаше нито един спортист на заплата във федерацията

Сега успяхме да осигурим чрез спонсори заплати на най-добрите ни атлети и на 20 от младите ни надежди. Знам, че парите не са много, но работим всеки ден, за да привлечем повече средства, за да може да подобрим положението на нашите спортисти и треньори, защото това е капиталът на един спорт. За първи път атлети и треньори взимат и премии за призови класирания.

Състезатели и треньори, а не ръководители, както смятат някои хора. Осигурихме екипировка на най-високо ниво, което също не е за подценяване. Така стъпка по стъпка смятам, че започнахме да връщаме атлетиката на нейното място, което всички го знаят. Това е олимпийски спорт №1 и скоро това няма как да се промени. Сменихме и тактиката за някои състезания. С решението например на балканиада да ходят всичките ни шампиони. Така даваме шанс на всеки да си свери часовника с конкуренцията поне на това ниво. Да, някои може да се отчаят, но съм сигурен, че повечето от състезателите ни ще се амбицират да подобрят постиженията си и да изместят най-добрите.

Така с натрупване ще си върнем позициите. Видяхте че на балканиадите това лято България е в топ 3 по медали. На световното до 20 години в Орегон България завърши на 17-о място по медали от участващи над 140 страни. На европейското до 18 г в Риети страната ни е на 14-о място по медали. Сега в Бирмингам също сме в топ 20. Това показва, че започваме да поставяме една добра основа за бъдещи успехи, които не се съмнявам, че ще дойдат много скоро.

- Каква е следващата стъпка?

- Голямата ми амбиция е

атлетиката да има свой дом

и една зала, където може да се тренира през зимата, и да приемем домакинства на световни или европейски първенства Аз нямам против нито един друг спорт, но такава липса на атлетическа инфраструктура като в София не съществува никъде. В последните години се опитваме да наваксваме и се радвам, че на местно ниво вече намираме сериозни съмишленици. Смятам, че в най-скоро време ще мога да обявя много интересни новини в тази посока.

Вярвам, че със сегашното правителство също ще работим добре, защото за първи път от години има един 4-годишен хоризонт на управление. До момента с постоянната смяна на министри се работеше много трудно. Поеме се ангажимент, който обаче си отива заедно с човека на поста. Сега обаче ситуацията е много по-обнадеждаваща. Надявам се, че ситуацията ще се промени и средствата за спорт ще бъдат увеличат в пъти, за да може всички да са доволни, защото в момента ние харчим главно държавни пари, за което съм благодарен на Министерството на младежта и спорта.

- Какво друго може да се предприеме?

- Ние вече направихме много сериозни промени. Вече присъстваме във всички социални мрежи и всекидневно набираме нови последователи. Това липсваше до началото на тази година. Присъствието ни в медиите е все по-осезаемо, което се вижда през последните месеци. Смело мога да кажа, че толкова голям интерес към леката атлетика не е имало от години, за което благодаря и на вас журналистите. Сега остава да направим подобаваща презентация и да започнем да търсим потенциалните спонсори.

Смятам, че ще има доста заинтересовани. Нашият екип е млад, но в същото време много опитен. Надявам се, че и клубовете, които развиват нашия спорт, ще разберат точно какви са ни идеите. На последното общо събрание някои от тях останаха неразбрани. Аз не искам пари, за да ги харчим за администрация. Амбицията ми е да осигурим младите ни надежди, които изчезват от спорта при прехода към състезанията за мъже и жени.

Няма никаква полза от това да имаш световни и европейски шампиони при юношите и девойките, които, като станат пълнолетни, се захващат да си търсят хляба извън спорта. Точно тези момичета и момчета трябва да запазим и ще се боря за това постоянно.