"Левски" първи в България ползва бивши играчи на "Ливърпул" и "Манчестър Юнайтед"

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С привличането на сръбския национален халф Марко Груич “Левски” се превърна в първия отбор у нас, чиято фланелка са обличали бивши футболисти на английските грандове “Ливърпул” и “Манчестър Сити”.

Новото попълнение на “сините” има период на “Анфийлд”, макар и със само 8 мача. Груич обаче остава в историята като първата покупка на германския мениджър Юрген Клоп. Той го привлича в началото на 2016 г. от “Цървена звезда”.

През юли 2017 г. “Левски” сензационно обяви трансфера на френското крило Габриел Обертан. От 2009 до 2011 г. той има 14 мача за “Манчестър Юнайтед”. През януари 2019 г. Обертан смени “Левски” с турския “Ерзурум”.

През миналия сезон кратък престой в “Локо” (Сф) имаше Джордан Айб (или Ибе). Англичанинът е с 41 мача и 1 гол за “Ливърпул”. Преди 16 г. проби в ЦСКА изкара бившият бразилски халф на “Юнайтед” Родриго Посебон, но до договор не се стигна.

