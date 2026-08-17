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Стоичков към Стилияна: Цяла България е на колене пред теб!

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Христо Стоичков с Боряна Калейн, Стилияна Николова и президента на федерацията Илияна Раева Снимка: БФХГ

Футболната ни легенда Христо Стоичков изрази възхищението си от Стилияна Николова, която стана световна шампионка в художествената гимнастика.

Тя грабна златото на бухалки във Франкфурт. Преди това грацията ни стана световна вицешампионка в многобоя и се сдоби с олимпийска квота за Лос Анджелис 2028.

"Великолепна! Неподражема! Световна шампионка! Стилияна! Цяла България е на колене пред теб! Ти си истинско българско чудо, което очакваме да видим в Лос Анджелис!", гласи пост във фейсбука на Стоичков.

Христо Стоичков с Боряна Калейн, Стилияна Николова и президента на федерацията Илияна Раева Снимка: БФХГ

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