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АЕК подписва с национал на Хондурас преди "Левски"

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Кервин Ариага Снимка: instagram.com/kervinarriaga_33/

Съперникът на "Левски" в плейофа за Шампионската лига АЕК привлича национала на Хондурас Кервин Ариага от испанския "Леванте".

Днес се очаква 28-годишният дефанзивен полузащитник да премине задължителните медицински прегледи в Атина, след което ще подпише четиригодишен договор, който ще е до лятото на 2030 г.

Гръцкият гранд ще плати за него близо 3 милиона евро.

Треньорът Марко Николич ще има възможността да го включи в европейската листа за реванша в София, който е на 26 август. По правилниците на УЕФА може да бъдат направени 2 промени в списъка до деня преди мача.

Кервин Ариага Снимка: instagram.com/kervinarriaga_33/

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