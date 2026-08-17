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Великобритания в последния момент стана №1 по медали на плувното европейско

2012
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Снимка: Ройтерс

Великобритания спечели класирането по медали на европейското първенство по плувни спортове в Париж.

Това се случи в последния момент с победата на смесената дамска щафета. В нея британките изпревариха именно италианките.

Класиране по медали за всички спортове:

1. Великобритания: 14 златни, 4 сребърни и 8 бронзови медала

2. Италия: 13 златни, 15 сребърни и 15 бронзови медала

3. Русия: 10 златни, 9 сребърни и 13 бронзови медала

От нашите най-добре се представи Петър Мицин, който плува финал и завърши 8-и на 400 метра свободен стил.

Снимка: Ройтерс

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