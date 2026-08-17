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https://www.24chasa.bg/sport/article/23401572 www.24chasa.bg

Груич тренира с "Левски" преди АЕК, но още няма картотека

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Марко Груич (най-вляво) тренира с новите си колеги на националния стадион. Снимка: Startphoto.bg

"Левски" проведе официалната си тренировка преди първия мач с АЕК (Атина) от плейофите за влизане в Шампионската лига, който е утре от 22,00 ч на Националния стадион "Васил Левски".

В заниманието участие взе последното ново попълнение на тима Марко Груич.

Сръбският халф все още няма картотека и е малко вероятно до утре да бъде уреден за АЕК, за който игра до миналия сезон.

При него процедурата е по-бавна, тъй като той е само със сръбски паспорт и е гражданин извън Европейския съюз, което изисква по-дълго време за уреждане на документите му. 

"Левски" тренира без трайно контузените Оливер Камдем, Стипе Вуликич, Радослав Кирилов, Акрам Бурас и Мустафа Сангаре.

Марко Груич (най-вляво) тренира с новите си колеги на националния стадион.

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