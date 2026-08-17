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Олимпийската шампионка победи Калояна Налбантова на световното

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Калояна Налбантова Снимка: БФБадминтон

Калояна Налбантова допусна загуба в първия кръг на единично жени на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи (Индия).

20-годишната българка отстъпи пред олимпийската шампионка от Париж 2024, водачка в основната схема и номер 1 в световната ранглиста Се Йон Ан (Република Корея) с 14:21, 13:21 за 41 минути на корта.

До средата и на двата гейма се игра равностойно, след което корейката натрупваше аванс в резултата и спечели мача.

По-късно днес Стефани Стоева ще играе срещу Вън Юй Чжан (Канада).

На шампионата България ще бъде представена още от Стефани Стоева/Габриела Стоева на двойки жени и от Габриела Стоева/Евгени Панев на смесени двойки.

Калояна Налбантова Снимка: БФБадминтон

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