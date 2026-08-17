България с бронз на европейското по планинско колоездене на Витоша

Италия грабна титлите при мъжете и жените, а България спечели бронз в категория Masters на европейското първенство по планинско колоездене (спускане). През уикенда Витоша събра над 300 от най-добрите състезатели по планинско колоездене от 26 държави над 30 международни отбора. Организатори на надпреварата по трасето „Витошко лале" бяха Българската федерация по колоездене и Европейският колоездачен съюз, с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Фондация „София – европейска столица на спорта" и домакините от „Витоша ски".

Трасе „Витошко лале" с дължина 1820 метра и 403 метра денивелация предложи бързи и технични участъци, а каменистите секции в средната част поставиха под сериозно изпитание подготовката на участниците. За радост на многоборйната публиката, разликите между най-бързите състезатели се измерваха в стотни от секундата.

При мъжете в категория Елит първото място извоюва италианецът Лорис Ревели, който слезе по трасето за 3:21,62 мин. На втора позиция, с изоставане от само 1,71 секунди, завърши неговият сънародник Стефано Интроци (3:23,33), а бронзовия медал взе Дом Плат от Великобритания (3:25,90).

При дамите в категория Елит състезанието също премина под знака на италианския отбор. Шампионка стана Глория Скарси с време 4:06,39 мин, изпреварвайки Вероника Уидман (4:08,33). Третото място спечели полякинята Амелия Дудек (4:13,86).

При девойките с най-добро време финишира Хлое Кре Клеман от Франция (4:22,94 мин), следвана от сънародничките си Ава Шоме Лагранж и Зои Луган. При юношите златния медал спечели испанецът Енол Торе Мартинес с време 3:29,21 мин.

Повод за радост на българската публика донесе Николай Начев, който се представи отлично в категория Masters (55-59 г.) и спечели бронзов медал.

Шампионатът завърши с официална церемония във финалната зона на писта „Витошко лале". Отличията на победителите бяха връчени от вицепрезидента на Европейския колоездачен съюз Катерина Якубова, генералните секретари на Българската и Европейската федерация по колоездене, както и от кмета на София Васил Терзиев.

Успешното провеждане на Европейското първенство затвърди мястото на Витоша и потенциала на София за домакинството на събития от най-висок ранг, гостите и делегатите от Европейската федерация изказаха хвалебствия и благодарност към организационния екип и заявиха, че с радост ще се върнат отново в България.

Междувременно сезонът на Витоша продължава, като всеки уикенд работят лифтове Витошко лале 1 и 2 и всички желаещи да пробват трасето, по което се проведе шампионата ще могат да го направят до края на септември.