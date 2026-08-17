Първата контрола България - Чехия в Самоков отворена за феновете

Мъжкият национален отбор на България по волейбол ще изиграе първата си контролна среща с Чехия пред публика. Двубоят ще се състои на 25 август (вторник) от 19,00 часа в „Арена SamElyon" в Самоков и е част от подготовката на „лъвовете" за предстоящото европейско първенство.

За срещата ще бъдат пуснати в продажба 2000 билета. Пропуските ще могат да бъдат закупени онлайн от следния линк - https://volleybul.short.gy/BULvsCZEmen2026 , както и на място в деня на мача.

Цената на стандартния билет за възрастни над 19 години е 20 евро. Учениците на възраст между 7 и 18 години включително ще могат да посещават срещата с 50% намаление - срещу 10 евро.

Децата от 0 до 6 години включително ще могат да присъстват без билет, като за тях не се предвижда отделно място или седалка. Хората в инвалидни колички ще имат безплатен достъп до срещата, а техните придружители ще могат да закупят билет с 50% намаление на цена от 10 евро.

Контролната среща с Чехия е част от първия етап от подготовката на „лъвовете" за ЕвроВолей 2026. Тимът на Джанлоренцо Бленджини провежда своя лагер в Самоков, а проверките с чешкия състав ще дадат възможност на треньорския щаб да оцени състоянието на отбора в хода на подготовката.

Втората проверка между България и Чехия, която ще се проведе на 26 август в „SamElyon", остава закрита за публика.

Закрити за зрители ще бъдат и двете контролни срещи на националния отбор със Сърбия. Те са насрочени за 1 и 2 септември и ще се проведат в София като част от втория етап от подготовката на България за европейското първенство.