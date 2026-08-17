Нападател на "Каляри" спасен от удавяне в басейн, не можел да плува

Нападателят на "Каляри" Яел Трепи е в интензивно отделение в болница "Сантисима Анунциата" в Сасари след инцидент в басейн на вила в Коста Смералда.

Според информацията футболистът не може да плува и е потънал в дълбоката част на басейна. Транспортиран е до болницата с хеликоптер.

От "Каляри" съобщиха, че са в контакт с лекарите и семейството, но не разкриват подробностите за състоянието му и призовават за уважение към личното пространство. Трепи дебютира за отбора през януари, а в петък бе титуляр при победата с 1:0 срещу "Арецо" за купата на Италия.