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https://www.24chasa.bg/sport/article/23402694 www.24chasa.bg

"Левски" продаде всичките 37 000 билета за АЕК, издейства още 1500

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Снимка: "Левски"

От "Левски" обявиха, че първоначално предвидените 37 000 билета за домакинския мач срещу АЕК (Атина) от плейофите на Шампионската лига утре вечер от 22 ч на Националния стадион "Васил Левски" са продадени.

Ръководството на "сините" е съумяло да издейства два блока от буферната зона в сектор "Г" - блок 37 и блок 42, също да бъдат отворени за феновете. 

"ПФК "Левски" държи да информира футболната общественост, че след големи усилия от страна на клуба бяха отпуснати още два допълнителни блока за „сини" привърженици. Това са Блок 37 и Блок 42 в сектор "Г", като по този начин бе намалена буферната зона до привържениците на АЕК. Така още 1536 привърженици ще могат да наблюдават срещата.

За няколко часа вчера бяха продадени 37 000 билета за двубоя. Допълнителни билети можете да закупите онлайн", написаха от "Левски".

Около 2000 гръцки привърженици се очакват на "Васил Левски".

Реваншът в Атина е на 26 август.

Снимка: "Левски"

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