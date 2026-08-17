Всяко лято Гърция е сред основните акценти в ежедневието на българина, тъй като южната ни съседка от години е любима дестинация за почивки, за бизнес и за инвестиции. Гръцките курорти са една от най-обсъжданите теми в българските социални медии в топлите месеци от годината и количеството групи на подобни теми е буквално смайващо.

За да е още по-голяма веселбата, лятото на 2026 г. прибавя и футболна емоция към морските страсти, защото "Левски" ще играе с АЕК (Атина) в плейофа за основната фаза Шампионската лига, а ЦСКА - с ОФИ Крит, на прага на Лига Европа.

И за двата сблъсъка се приемат прогнози в сайта на водещия български букмейкър, популярен като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан. От сайта напомнят, че спортните залози са само за пълнолетни и трябва да се практикуват умерено, тъй като има риск от развиване на зависимост.

Още в предишната фаза ЦСКА 1948 доста измъчи "Панатинайкос" в Лига на конференциите, като след два пъти по 1:1 на реванша в София спорът бе решен след продължения.

Любопитно е, че през миналата седмица АЕК и ОФИ играха за Суперкупата на Гърция (на снимката). Шампионът поведе, островният тим направи пълен обрат, АЕК изравни в добавеното време, но в крайна сметка ОФИ изненада мнозина и ликува след дузпи.

И така - какво знаем и какво може би не знаем за съперниците на "Левски" и ЦСКА преди сблъсъците, които ще предопределят сезона и на четирите клуба.

АЕК (Атина)

Абревиатурата в името означава Атлетически съюз на Константинопол, тъй като през 1924 г. клубът е основан в Атина от бежанци от Истанбул (и досега наричан от гърците Константинопол) след края на Гръцко-турската война. Емблемата с двуглавия орел и цветовете на клуба също носят символиката на някогашната Византия.

АЕК често е поставян зад "Панатинайкос" и "Олимпиакос", но се счита че го подкрепят около 30 процента от гърците в южната ни съседка и по целия свят именно заради мигрантските корени.

Това е единственият гръцки отбор, печелил всичките първенства и турнири, организирани от футболната федерация на страната. Той е 14 пъти шампион, 16 пъти носител на националната купа, два пъти на Суперкупата и веднъж на Купата на лигата. Уговорката тук е, че последният турнир е проведен само веднъж - през сезон 1989-1990.

АЕК играе на модерния стадион „Агия София“ с капацитет 32 500 седящи места в атинското предградие Неа Филаделфия, където живеят основно фенове на „двуглавите орли“.

Собственик на клуба е 59-годишният Мариос Илиопулос, корабен магнат, съосновател и собственик на фериботния превозвач Seajets. През есента на 2024 г. Илиопулос плаща, според медийни публикации в Гърция и Италия, между 32 и 34 милиона евро за 3,5% дял в "Ювентус".

Най-големият успех на АЕК в Европа е полуфинал в някогашния турнир за Купата на носителите на купи (КНК) през 1977 г. Три пъти е достигал до четвъртфинали на другите два турнира, но преди много години и в предишните им формати.

Срещу какъв отбор се изправя "Левски"?

Старши треньор на отбора е сърбинът Марко Николич, който предпочита схема на игра 4-2-3-1, преливаща понякога в 4-4-2.

Дотук през лятото АЕК пръсна над 20 милиона евро за трансфери. За 6 млн. от Волфсбург беше закупен хърватският халф Ловро Майер, по 4 милиона бяха броени за крилото Александър Зубков от Трабзонспор и за Каан Кайринен от Спарта Прага, а за 2,5 милиона дойде острието Милан Виталис от унгарския Дьор Ето.

АЕК разполага с двама опитни и добри вратари в лицето на Мариос Баламотис и на албанския национал Томас Стракоша, а в центъра на защитата се изявява националът на Камерун Аролд Мукуди. Що се отнася до тила на отбора, добре познатият хърватски ветеран Домагой Вида най-често е резерва.

Николич разполага с много опции в средата на терена, включително с новопривлечените Майер, Кайринен и Виталис, като в тази зона много се разчита на уменията на румънската звезда Разван Марин.

В атаката на АЕК се изявяват сръбският национал Лука Йович, за когото някога Реал Мадрид плати 60 милиона евро на Айнтрахт, но така и не му понесе тежестта на белия екип на „лос меренгес“. Край него личат още унгарецът Бернабаш Варга, анголското крило Зини и др.

Срещу "Левски" няма да играят популярният сърбин Мият Гачинович (заради контузия) и новопривлеченият унгарец Милан Виталис, тъй като той вече взе участие с Дьор ЕТО в Шампионската лига и АЕК не може да го картотекира в тази фаза.

ОФИ Крит

ОФИ е считан за най-големият, най-популярен и най-успешен гръцки отбор от островите. Основан през 1925 г., клубът има доста по-скромна история от тази на АЕК, в която се открояват две Купи на страната и спечелената преди броени дни Суперкупа, а участията в евротурнирите са едва седем.

Сред най-големите успехи на ОФИ в Европа е елиминирането на Левски през 1987 г. – след 1:0 за „сините“ в София и 3:1 за домакините на техния остров.

Това е единственият случай, в който български отбор среща „черно-белите“ в официални турнирни двубои. Българска следа в историята на ОФИ оставят бившите асове на ЦСКА Методи Деянов и Велизар Димитров. Първият има зад гърба си 100 мача за ОФИ, в които вкарва 20 гола и прави 18 асистенции в периода 2003-2007 г., като това е и най-силният период в кариерата му.

Новата ера в историята на скромния, но все по-амбициозен клуб настъпва на 4 октомври 2018 г., когато е закупен от гръцко-американския бизнесмен Майкъл Бусис, който притежава щатската верига супермаркети Cermak Fresh Market и е съсобственик в баскетболния Милуоки Бъкс в НБА.

Преди това ОФИ фалира и изпада от професионалния футбол, а впоследствие е изваден заради симулативна игра в уговорен мач, но печели съдебна битка и е върнат в елита на южната ни съседка.

Мачът ОФИ – ЦСКА няма да се играе на прочутия клубен стадион „Теодорос Вардиноянис“ – около 10 000 места, а на по-големия „Панкритио“ (26 000), който се намира в столицата на Крит Ираклион, не е типично футболен и има лекоатлетическа писта, като освен това се използва и от другия критски тим - "Ерготелис".

Какъв тим е съперникът на ЦСКА?

Островитяните бяха отписани срещу АЕК, но показаха огромна амбиция и малко оставаше да спечелят още в редовното време.

И в този мач се видя, че ОФИ разчита на здрава защита и тактическа дисциплина във всички фази, като умело се възползва от бързи преходи, свободни пространства и статични положения.

Старши треньорът Христос Контис, който проследи реванша ЦСКА – Макаби Тел Авив от ложата на ст. „Васил Левски“, е бивш съотборник на Деянов, а и негов съперник по гръцките терени.

Контис предпочита 3-4-3 в атака и 5-4-1 в отбрана, което е доста сходно с идеите на Христо Янев за ЦСКА в Лига Европа.

ОФИ разчита на провалилия се в ЦСКА нападател Аарон Исека, който без съмнение ще опита да се докаже пред бившия си отбор. Сред бранителите в тима пък личи защитавалият екипа на "Левски" Христос Шелис.

Шансовете на "Левски" и ЦСКА

Изглеждат доста добри, като се има предвид, че и двата ни гранда вече навъртяха по съответно 10 и 11 официални мача, докато заради по-късния старт на сезона в Гърция АЕК и ОФИ са далеч назад в това отношение.

Пък и дотук лятото на гръцките отбори никак не е весело. "Олимпиакос" отпадна от квалификациите на Шампионската лига от НЕК Ниймеген и ще играе в шампионатната фаза на Лига Европа. ПАОК бе изхвърлен от Андерлехт в Лига Европа, а "Панатинайкос" няма от какво да се гордее срещу ЦСКА 1948, макар да продължава в Лигата на конференциите.

АЕК безспорно е много класен и пълен със звезди, но никак не е непреодолим, а и "Левски" е в отлична форма и с привлечения през миналата седмица без трансферна сума Марко Груич, който доскоро бе играч на… гръцкия шампион.

Водещият български букмейкър дава леко предимство на гръцкия първенец за мача в София във вторник, както и абсолютно равни шансове за двубоя ОФИ Крит – ЦСКА в четвъртък.

„Червените“ просто трябва много да внимават с ОФИ, който показа в мача за Суперкупата, че никак не е за отписване.